Профилактика Вечного огня в Александровском саду пройдет вечером 3 мая

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Городские службы проведут профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду 3 мая в 20:00. Об этом заявил заммэра по вопросам благоустройства Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".

Вице-мэр напомнил, что традицию предпраздничной профилактики проводят 57 лет, с 8 мая 1967 года, когда огонь в первый раз зажгли. Работы займут около 40 минут. В это время священное пламя переместят на временную горелку, уточнил Бирюков.

"Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону. Каждый из трех запальников тщательно проверят, заменят платиновые спирали. После завершения профилактических работ пламя вернут на основную горелку", – рассказал заммэра.

По словам Бирюкова, мемориал оснащен системой тройного резервирования – три камеры и столько же специальных запальников с платиновой нитью накаливания поддерживают постоянный процесс горения, защищая пламя от дождя, снега и ветра.

Накануне в столице прошла репетиция авиационной части парада Победы. Над Москвой пролетели не менее двух групп истребителей Су-27 и штурмовики Су-25. Во время полетов самолеты оперативно-тактической авиации окрасили небо цветами российского флага с помощью цветного дыма.