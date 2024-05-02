02 мая, 11:30Город
Репетиция авиационной части парада Победы прошла над Москвой
Во время полетов самолеты оперативно-тактической авиации окрасили небо цветами российского флага с помощью цветного дыма.
Ранее стало известно, что военный парад, посвященный Победе в ВОВ, состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция при этом пройдет 5 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что информация о приглашенных на праздник иностранных лидерах станет известна позднее.
В Москве прошел торжественный митинг ко Дню Победы, организованный УФНС России по Москве