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02 мая, 11:30

Город

Репетиция авиационной части парада Победы прошла над Москвой

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Репетиция авиационной части парада Победы прошла в столице в четверг, 2 мая. Над Москвой пролетели не менее двух групп истребителей Су-27 и штурмовики Су-25.

Во время полетов самолеты оперативно-тактической авиации окрасили небо цветами российского флага с помощью цветного дыма.

Ранее стало известно, что военный парад, посвященный Победе в ВОВ, состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция при этом пройдет 5 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что информация о приглашенных на праздник иностранных лидерах станет известна позднее.

В Москве прошел торжественный митинг ко Дню Победы, организованный УФНС России по Москве

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