Репетиция авиационной части парада Победы прошла над Москвой

Репетиция авиационной части парада Победы прошла в столице в четверг, 2 мая. Над Москвой пролетели не менее двух групп истребителей Су-27 и штурмовики Су-25.

Во время полетов самолеты оперативно-тактической авиации окрасили небо цветами российского флага с помощью цветного дыма.

Ранее стало известно, что военный парад, посвященный Победе в ВОВ, состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция при этом пройдет 5 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что информация о приглашенных на праздник иностранных лидерах станет известна позднее.

