Посвященный 79-й годовщине Победы в ВОВ парад пройдет 9 мая на Красной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне парад состоится 9 мая на Красной площади. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Генеральная репетиция пройдет 5 мая. В свою очередь, департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента России начал прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 9 Мая.

Журналисты смогут получить аккредитацию только на сайте Кремля до 12:00 8 апреля. Представители СМИ персонально получат подтверждение заявки и сведения о порядке получения бейджей, времени и месте сбора.

Более подробную информацию можно узнать по номерам +7 (495) 606-40-27 и +7 (495) 606-29-11.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в параде Победы на Красной площади задействуют более 9 тысяч человек и 75 единиц техники, а также авиацию. С его слов, в пешую колонну включат военные полки, батальоны и роты. Они будут разделены по видам войск ВС России.

До этого стало известно, что 26 апреля в РФ состоится Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы". Центральная площадка – Музей Победы в столице.