Путин рекомендовал принять в состав ВС РФ модернизированный ракетоносец Ту-160М

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Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М можно принимать в состав Вооруженных сил РФ (ВС РФ), заявил Владимир Путин.

"Как я сказал командиру судна, руководству министерства обороны, сейчас еще раз скажу: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил", – сказал он, указав, что это "действительно техника нового поколения".

По словам российского лидера, у него остались хорошие впечатления от полета. Он уверен, что надежность нового самолета находится на высоком уровне.

Несмотря на то что он военный, разработчики воздушного судна улучшили условия для отдыха экипажа, подметил Путин, вспомнив свой полет на предыдущей версии ракетоносца 19 лет назад.

О прибытии Путина на взлетную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова стало известно 22 февраля. Путин надел летный костюм и поднялся на борт ракетоносца. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что маршрут полета является военной тайной.



Предполетная подготовка длилась примерно 45 минут. Затем воздушное судно, которое носит имя "Илья Муромец", взлетело. Полет завершился после 30 минут.

В конце 2023 года российский лидер отмечал, что в текущих условиях существенно возросла роль ядерной триады – совокупности наземных, морских и воздушных ядерных стратегических сил.

В рамках работы по поддерживанию стратегического сдерживания в российские войска, указывал Путин, поступили четыре новых ракетоносца Ту-160М.

Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М