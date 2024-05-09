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Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он отметил, что отцы, дети и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм.

Президент РФ назвал 9 Мая священным праздником.

"Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции! Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником!" – сказал глава государства.

По его словам, Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу против нацизма и традиции союзничества. Первые годы Великой Отечественной войны СССР сражался один на один с врагом, подчеркнул Путин. Как указал президент, РФ никогда не принижала значимость второго фронта в годы войны, страна чтит отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции.

В своей речи он также заявил, что сейчас Россия переживает сложный и рубежный период, судьба государства и его будущее зависит от каждого гражданина. Всех участников спецоперации на Украине Путин назвал героями.

Кроме того, глава РФ добавил, что Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, поскольку она мешает его политике. В частности, он отметил, что реваншизм стал частью риторики западных элит по разжиганию новых конфликтов.

В конце своего выступления Путин объявил минуту молчания и завершил речь словами: "За Россию! За победу! Ура!".

На Красной площади в Москве проходит парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь флаг России и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Церемония выноса символов состоялась под композицию "Священная война".

Участие в параде Победы на Красной площади принимают более 9 тысяч военнослужащих. В ходе мероприятия на главной площади столицы пройдут 70 единиц техники, а в небе пролетят две авиагруппы.

