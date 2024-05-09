09 мая, 08:59В мире
Более 700 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине
Фото: ТАСС/Артем Иванов
Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла в Пекине в день празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.
В памятном шествии приняли участие более 700 человек – граждан России, стран СНГ, потомков советских и китайских солдат, принимавших участие в боях на полях сражений в разных уголках континента. Во главе колонны с портретом своего отца прошел посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
Также акция "Бессмертный полк" прошла в День Победы на территории посольства РФ в КНДР. Российские дипломаты также возложили цветы к Монументу освобождения на сопке Моранбон в Пхеньяне. В шествии приняли участие "все находящиеся сейчас в Пхеньяне россияне".
В этом году в России отменили очное шествие "Бессмертного полка". Такое решение приняли из-за угроз общественной безопасности. Вместо шествия проходит всероссийская акция "Стена Памяти".
Такие стены открыли в разных учреждениях культуры, образования, на российских предприятиях, а также за рубежом. После Дня Победы все собранные материалы и фотографии передадут во всероссийский исторический проект "Лица Победы".
Около 30 московских парков подготовили праздничную программу ко Дню Победы