Более 700 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине

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Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла в Пекине в день празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

В памятном шествии приняли участие более 700 человек – граждан России, стран СНГ, потомков советских и китайских солдат, принимавших участие в боях на полях сражений в разных уголках континента. Во главе колонны с портретом своего отца прошел посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

Также акция "Бессмертный полк" прошла в День Победы на территории посольства РФ в КНДР. Российские дипломаты также возложили цветы к Монументу освобождения на сопке Моранбон в Пхеньяне. В шествии приняли участие "все находящиеся сейчас в Пхеньяне россияне".

В этом году в России отменили очное шествие "Бессмертного полка". Такое решение приняли из-за угроз общественной безопасности. Вместо шествия проходит всероссийская акция "Стена Памяти".

Такие стены открыли в разных учреждениях культуры, образования, на российских предприятиях, а также за рубежом. После Дня Победы все собранные материалы и фотографии передадут во всероссийский исторический проект "Лица Победы".