Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 08:59

В мире

Более 700 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла в Пекине в день празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

В памятном шествии приняли участие более 700 человек – граждан России, стран СНГ, потомков советских и китайских солдат, принимавших участие в боях на полях сражений в разных уголках континента. Во главе колонны с портретом своего отца прошел посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

Также акция "Бессмертный полк" прошла в День Победы на территории посольства РФ в КНДР. Российские дипломаты также возложили цветы к Монументу освобождения на сопке Моранбон в Пхеньяне. В шествии приняли участие "все находящиеся сейчас в Пхеньяне россияне".

В этом году в России отменили очное шествие "Бессмертного полка". Такое решение приняли из-за угроз общественной безопасности. Вместо шествия проходит всероссийская акция "Стена Памяти".

Такие стены открыли в разных учреждениях культуры, образования, на российских предприятиях, а также за рубежом. После Дня Победы все собранные материалы и фотографии передадут во всероссийский исторический проект "Лица Победы".

Около 30 московских парков подготовили праздничную программу ко Дню Победы

Читайте также


за рубежомобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика