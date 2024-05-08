Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил лидеров и граждан ряда стран бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что поздравительные послания были высланы в адрес лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, а также народов Грузии и Молдавии.



В поздравлении российский лидер указал, что мы глубоко благодарим и воздаем уважение всем, кто в те годы сражался на фронте и трудился в тылу, приближая Победу ценой жертв и лишений. Он выразил уверенность, что братская дружба, закаленная в годы войны, останется надежной основой для развития отношений между странами и народами бывшего Советского Союза.



"Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм", – отметил Путин.

Также, обращаясь к лидерам и гражданам иностранных государств, президент РФ передал свою признательность ветеранам и труженикам тыла, пожелав им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

Ранее, в преддверии Дня Победы, Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади. Три венка из еловых ветвей с белыми хризантемами и красными гвоздиками поместили перед Вечным огнем.

