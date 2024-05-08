"Стены памяти" оформили в столичном метро ко Дню Победы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

"Стены памяти" в честь метрополитеновцев-фронтовиков появились на "Маяковской" и "Курской", а потолочный свод "Трубной" украсили 25 георгиевскими лентами и 50 бантами. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Мы помним героев Московского транспорта. С гордостью представляем пассажирам имена, фотографии и истории участников Великой Отечественной войны, которые не только стояли у истоков метрополитена, но и внесли свой вклад в Победу. Приглашаем вас вместе с нами почтить память тех, кто отдал жизнь, чтобы защитить Родину", – сказал Ликсутов.

Так, на стене в аванзале "Курской" представили историю подвига Александра Евстафьева, который нашел лодку и выполнил боевое задание под вражеским обстрелом. Евстафьев работал слесарем-обходчиком в электродепо "Северное", участвовал в битве за Сталинград и прошел всю войну.

В целом на стене появились имена 226 сотрудников Московского метрополитена, которые погибли на фронте.

Ранее у 11 станций метро к 9 мая установили инсталляции в виде звезд. Они появились вблизи "Сухаревской", "Площади Революции", "Смоленской", "Проспекта Мира", "Улицы 1905 года", "Таганской", "Трубной", "Баррикадной", "Октябрьской", "Маяковской" и "Чистых прудов".

До этого заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в столице установили более 4 тысяч декоративных элементов ко Дню Победы. Основным цветом для оформления города, по его словам, стал цвет знамени Победы – красный. Так, на въездах в столицу установили декоративные сооружения в честь праздника и города-героя, а у станций метрополитена, на вокзалах, набережных и в других местах – флаги.

