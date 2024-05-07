Инсталляции в виде звезд установили у 11 станций метро Москвы ко Дню Победы

Фото: transport.mos.ru

Инсталляции, посвященные Дню Победы, установили около 11 станций столичного метрополитена. Они появились вблизи "Сухаревской", "Площади Революции", "Смоленской", "Проспекта Мира", "Улицы 1905 года", "Таганской", "Трубной", "Баррикадной", "Октябрьской", "Маяковской" и "Чистых прудов", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Украшения в виде звезд разместили около 10 станций, а возле "Чистых прудов" москвичи могут увидеть символ метро, который декорировали георгиевской лентой. В частности, к 9 Мая специалисты оформили свод "Трубной" и фасад первого электродепо метро – "Северного".

Вместе с тем в столице подготовили фасады предприятий торговли и услуг. Жители Москвы смогут выбрать лучшие варианты в "Активном гражданине". Там представлены 5 номинаций по оформлению фасадов магазинов, предприятий общественного питания и сферы бытовых услуг, торговых центров (ТЦ).

Всего в честь Дня Победы в столице появились более 4 тысяч декоративных элементов, из которых 3,5 тысячи являются флаговыми композициями. Их разместили в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флагами украсили мосты, набережные и скверы.

Развевающиеся красные полотнища со стилизованным изображением георгиевской ленты установили около зданий Минобороны, Совфеда, Госдумы, на Манежной площади, Москворецкой, Фрунзенской, Пречистенской и Болотной набережных, Поклонной горе, площади Тверская Застава, Суворовской площади, а также в парке Северного речного вокзала и в парке Победы.

Ранее сообщалось, что операторы наружной рекламы 9 мая проведут в столице памятную акцию. В течение всего Дня Победы на всех цифровых билбордах, а также на работающих на зданиях медиаконструкциях будут показываться ролики, посвященные памяти участников ВОВ и мероприятиям "Бессмертного полка".

