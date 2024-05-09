Путин перед парадом Победы лично встретил иностранных лидеров

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Владимир Путин перед парадом в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади лично встретил в Гербовом зале Кремля иностранных лидеров, приглашенных в Москву в качестве гостей.

В частности, в праздновании 9 Мая участвуют президенты стран бывшего Советского Союза: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Также на торжества в Москву прилетели руководители Гвинеи-Бисау, Кубы и Лаоса.

Они вместе с российским лидером вышли на центральную трибуну, откуда и будут наблюдать за парадом.

Накануне Владимир Путин поздравил лидеров и граждан ряда стран бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Поздравительные послания были высланы в адрес лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, а также народов Грузии и Молдавии.



В поздравлении российский лидер указал, что мы глубоко благодарим и воздаем уважение всем, кто в те годы сражался на фронте и трудился в тылу, приближая Победу ценой жертв и лишений. Он выразил уверенность, что братская дружба, закаленная в годы войны, останется надежной основой для развития отношений между странами и народами бывшего Советского Союза.



