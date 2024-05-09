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09 мая, 10:53

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Парад Победы на Красной площади в Москве завершился пролетом авиации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершился на Красной площади пролетом авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи" и штурмовиков с дымами в цветах российского флага.

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя Прощание славянки.

В праздничном шествии приняли участие более 9 тысяч военнослужащих, а также 70 единиц техники. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он отметил, что отцы, дети и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм. Президент РФ назвал 9 Мая священным праздником.

В этом году в России отменили очное шествие "Бессмертного полка". Такое решение приняли из-за угроз общественной безопасности. Вместо шествия проходит всероссийская акция "Стена Памяти".

Такие стены открыли в разных учреждениях культуры, образования, на российских предприятиях, а также за рубежом. После Дня Победы все собранные материалы и фотографии передадут во всероссийский исторический проект "Лица Победы".

Ко Дню Победы почти 1,7 тысячи цифровых экранов столицы транслируют тематические видеоролики, а на Арбатско-Покровской линии метро запущен новый поезд в честь подвига советского народа в годы войны. Помимо этого, Московский метрополитен и "Почта России" организовали праздничную акцию для пассажиров в честь 9 Мая. Пассажиры могут бесплатно отправить открытки ветеранам Великой Отечественной войны на 15 станциях метро.

Около 30 московских парков подготовили праздничную программу ко Дню Победы

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