Почтовые ящики установили на 15 станциях метро Москвы ко Дню Победы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Московский метрополитен и "Почта России" организовали праздничную акцию для пассажиров в честь 9 Мая, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Пассажиры могут бесплатно отправить открытки ветеранам Великой Отечественной войны на 15 станциях метро. Можно написать свои пожелания и отправить их в любой регион России до 10 мая включительно.

"Продолжаем добрую традицию вместе с "Почтой России". К крупным праздникам на стойках "Живое общение" мы устанавливаем почтовые ящики и раздаем тематические открытки, чтобы пассажиры поздравили своих родных и друзей", – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Почтовые ящики появились на станциях "Александровский сад" Филевской линии, "Арбатская", "Площадь Революции" Арбатско-Покровской ветки, "Павелецкая", "Белорусская", "Киевская", "Курская", "Парк культуры" Кольцевой линии, "Пушкинская", "Китай-город" Таганско-Краснопресненской ветки, "Савеловская" и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии, "Хорошевская" и "ЦСКА" Большой кольцевой линии, а также на станции "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии.

Ранее сообщалось, что инсталляции, посвященные Дню Победы, установили около 11 станций столичного метрополитена. Они появились вблизи "Сухаревской", "Площади Революции", "Смоленской", "Проспекта Мира", "Улицы 1905 года", "Таганской", "Трубной", "Баррикадной", "Октябрьской", "Маяковской" и "Чистых прудов".

Украшения в виде звезд разместили около 10 станций, а возле "Чистых прудов" москвичи могут увидеть символ метро, который декорировали георгиевской лентой. В частности, к 9 Мая специалисты оформили свод "Трубной" и фасад первого электродепо метро – "Северного".