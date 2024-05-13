Собянин рассказал о программе Дней исторического и культурного наследия в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В рамках Дней исторического и культурного наследия жители и гости Москвы смогут посетить свыше 70 отреставрированных объектов столицы. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Среди них есть Дворец пионеров и Театр Эстрады, а также яркий образец деревянного зодчества с 200-летней историей – Дом Палибина", – рассказал мэр Москвы.

Также, по словам градоначальника, экскурсии проведут в посольствах нескольких государств – Индии, Катара и Бразилии. Последнее, в частности, находится в главном усадебном доме на Большой Никитской улице. Собянин указал, что сооружение с необычным ромбовидным рисунком на фасаде считается лучшим образцом городской архитектуры конца XIX века.



"Ранее горожане смогли посетить памятники архитектуры, в которых располагаются посольства Белоруссии, Египта и Армении", – напомнил он.

Собянин рассказал, что акция проходит до конца мая, ознакомиться со всеми мероприятиями в рамках Дней наследия можно на портале "Узнай Москву".



Ранее градоначальник рассказывал, что 82 артефакта XVI–XIX веков, найденных в ходе археологических работ на Пречистенке, отправятся в музеи. Так, возле дома Наумовых-Волконских нашли чернолощеную кубышку, перстень, железные изделия и медные монеты номиналом от 1 до 20 копеек.

