Фестиваль "Бизнес-софты" пройдет в "Технограде" на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Фестиваль "Бизнес-софты", посвященный развитию профессиональных компетенций руководителя, пройдет 25 мая с 10:30 до 17:30 в павильоне "Арт. Техноград" на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Программа фестиваля рассчитана на руководителей любых уровней, желающих прокачать важные профессиональные навыки. Всего пройдет свыше 20 мероприятий, каждое из которых познакомит участников с современными трендами в управлении командой, позволит улучшить профессиональную активность и универсальные навыки.

Фестиваль начнется с лекции бизнес-тренера Ирины Аветисян, на которой она расскажет о ключевых навыках, необходимых для системного роста предпринимателя. Участники узнают, на какие компетенции важно делать акцент на разных этапах развития бизнеса и что нужно тренировать в первую очередь – мышление или навыки.

Психолог и коуч Елена Симонова на своей интерактивной лекции расскажет о возрастных кризисах, влияющих на лидерские качества и принятие решений в бизнесе, а также научит их преодолевать и использовать для достижения успеха в карьере и повседневной жизни.

В свою очередь, карьерный консультант, психолог и коуч Оксана Панина презентует на своей лекции обзор гибких навыков, которые помогут руководителю масштабировать бизнес. Эксперт также назовет гостям 10 типовых запросов предпринимателей к психологу, поможет определить свои сильные стороны и найти возможности для профессионального и финансового роста.

Также для участников фестиваля подготовили четыре практикума и два мастер-класса, в ходе которых они смогут потренировать управленческие компетенции. Так, на первом практикуме "Дух предпринимательства: как начать свой бизнес" бизнес-тренер Елена Аверина расскажет о важных составляющих предпринимательской деятельности, а также предложит слушателям составить основу собственного бизнес-плана.

Тренинг "Не ставьте хороших людей на плохие места. Типы лидерства для создания успешных команд" посвятят нюансам построения эффективной команды с учетом врожденного типа личности каждого работника. Занятие проведет эксперт по деловым и личным коммуникациям Татьяна Лепехина.

Бизнес-тренер и предприниматель Жанна Дьячкова в рамках практикума "Переговоры" поможет гостям проработать навыки эффективной коммуникации при ведении переговоров. В результате участники научатся выбирать оптимальную стратегию ведения деловых встреч и выстраивать конструктивный диалог с собеседником.

Соучредитель рекламного интернет-агентства, эксперт по масштабированию и продвижению бизнеса и личностей в соцсетях и интернете Валентина Лисина проведет тренинг "Личный бренд по пирамиде Дилтса". В ходе занятия слушатели проанализируют окружение, ценности и миссию, а также сформируют личные бренды. Помимо этого, они разберут кейсы, определят перспективы и области развития своего бизнеса.

Бизнес-тренер, психолог и директор международного ораторского сообщества Елена Филиппова проведет мастер-класс "Думай системно. Строй стратегии", который будет посвящен развитию стратегического и системного мышления. Эксперт расскажет, как выявить закономерность в возникающих ошибках и учесть их при разработке стратегии работы.

На мастер-классе "Сетевое взаимодействие в предпринимательстве. Как сильное окружение помогает вырасти в доходах и не только?" гостей познакомят с принципами формирования окружения и научат использовать его возможности. Бизнес-тренер и клинический психолог Татьяна Петухова расскажет, как превратить свои социальные связи в акселераторы роста и избегать ошибок при работе с бизнес-сообществом. Также эксперт подготовила для гостей несколько примеров масштабирования бизнеса через связи.

Индивидуальные консультации с бизнес-коучем будут проходить с 11:45 до 17:00. Участники смогут обсудить со специалистом методику выстраивания коммуникаций внутри команды, механику внедрения продуктов, стратегии освоения новых товарных рынков, а также улучшение лидерских качеств руководителя и другие вопросы. Для записи на консультацию гостям нужно получить бесплатный билет в день мероприятия с 10:30 до 11:30 на стойке регистрации. Длительность консультации – 30 минут.

Сбор гостей фестиваля будет проходить с 10:30 до 11:00. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Подробное расписание мероприятий опубликовано на сайте.

Ранее сообщалось, что в "Технограде" на ВДНХ запустят два онлайн-курса: "Мотивация и самосознание" и "Эмоциональный интеллект: понимать эмоции и управлять ими". Эти занятия подходят тем, кто интересуется психологией, хочет лучше узнать себя, наладить отношения с другими людьми, а также развить свой потенциал. Обучение бесплатное, вебинары стартуют с 25 мая.