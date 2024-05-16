"Техноград" на ВДНХ откроет новые онлайн-курсы

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ запустит два онлайн-курса: "Мотивация и самосознание" и "Эмоциональный интеллект: понимать эмоции и управлять ими". Занятия подойдут тем, кто интересуется психологией, желает лучше узнать себя, наладить отношения с окружающими и развить внутренний потенциал. Обучение бесплатное, количество мест неограниченно. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Курс "Мотивация и самосознание" состоит из четырех вебинаров, начало каждого – в 11:00. Подать заявку на участие можно на сайте.

Первое занятие обучающей программы пройдет 25 мая, на котором участникам расскажут, зачем нужна мотивация и как она отражается на достижении успеха в профессиональной деятельности и повседневной жизни. В конце встречи слушателям назовут виды мотивации, также преподаватель даст рекомендации, как вдохновлять себя на действия и преодолевать трудности.

Запланированный на 26 мая вебинар посвятят знакомству с психологической техникой мотивации – визуализацией. Это набор упражнений, для выполнения которых необходимо воображение. Владение техникой визуализации поможет достигать целей быстрее и с меньшими потерями.

Третье занятие состоится 1 июня. На нем преподаватель расскажет участникам, как отрицательные эмоции мешают расти и развиваться, и даст советы, как заряжать себя на успех в той или иной ситуации.

Заключительный вебинар пройдет 2 июня. На нем слушатели узнают о самых популярных методиках, помогающих добиваться необходимого результата. Также участники научатся отличать собственные цели от навязанных другими людьми.

Программа "Эмоциональный интеллект: понимать эмоции и управлять ими" стартует 27 мая. Всего четыре вебинара, каждый из которых будет начинаться в 19:30. Зарегистрироваться на участие можно на сайте.

Первое занятие посвятят знакомству с понятием "эмоциональный интеллект". Эксперт расскажет о его уровнях и объяснит, как он влияет на карьеру и помогает в достижении целей.

На втором вебинаре, который состоится 28 мая, слушатели научатся управлять своими эмоциями, что поможет им повысить уровень удовлетворенности собственной жизнью. Более того, преподаватель покажет способы борьбы с апатией и депрессией.

Третья встреча пройдет 29 мая, на которой участники научатся анализировать мимику. Эксперт познакомит с разными приемами считывания эмоций собеседника по движениям его лицевых мышц. Также он расскажет, как эти навыки можно использовать при общении с людьми и избегать конфликтов.

На заключительном занятии 30 мая слушатели освоят способы управления эмоциями других людей, научатся анализировать эмоциональное состояние собеседника и вести продуктивный диалог.

Ранее сообщалось, что "Техноград" проведет онлайн-курс "Карьера в ИТ: введение в профессию деливери-менеджер". Вебинары состоятся 16, 21 и 23 мая с 14:00 до 15:00. Участники образовательной программы узнают, кто такой деливери-менеджер, а также о том, какие компании могут привлекать таких специалистов.