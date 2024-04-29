Волонтеры ВДНХ за 3 года провели свыше 350 мероприятий

Фото: пресс-служба ВДНХ

Волонтерский корпус "Амбассадоры ВДНХ" за 3 года своей деятельности провели свыше 350 мероприятий и отработали на выставке более 18 тысяч часов. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу ВДНХ.

"Набор добровольцев начался 29 апреля 2021 года, сейчас в их рядах около 400 человек. Они не только участвуют в мероприятиях выставки, но и организовывают собственные проекты", – указали там.

Как подчеркнул самый молодой участник корпуса волонтеров Мирослав Березкин, у амбассадоров царит дружеская атмосфера и здесь всегда рады видеть друг друга. Он указал, что решил присоединиться к волонтерству, так как здесь такие же позитивные люди, как и он сам.

"Самым запоминающимся стал праздник в честь дня рождения ВДНХ в прошлом году. Для меня было честью помогать на таком масштабном мероприятии", – указал Березкин.

Другой активный участник корпуса Александра Исхакова подчеркнула, что обожает исторические павильоны и современные музейные пространства. Он вступила в команду в 2022 году, но считает ВДНХ своим спутником по жизни и с самого детства.

"Благодаря волонтерскому опыту я познакомилась с талантливыми людьми и узнала больше о жизни, истории и планах развития ВДНХ. Хочу пожелать волонтерам всегда двигаться вперед", – рассказала она.

В пресс-службе выставки напомнили, что ранее амбассадоры ко Дню писателя провели акцию #КниговоротВДНХ. В результате горожане при помощи открытых книжных пунктов передали свыше тысячи книг.

Ранее стало известно, что в мае на территории "Технограда" на ВДНХ начнутся новые образовательные курсы. Горожане смогут получить дополнительное образование по направлениям: технологии производства, информационные технологии, дизайн, строительство, электроэнергетика, автомобильный сервис.