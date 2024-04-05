Сергунина рассказала о детских проектах, которые пройдут весной на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Этой весной на ВДНХ для детей и подростков подготовят новые познавательные программы, прогулки, лекции, мастер-классы и встречи с известными людьми, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что разнообразные экскурсии и занятия для школьников ежегодно организуют специалисты образовательного проекта "Знание. ВДНХ", кластера "Техноград" и многочисленных музеев комплекса.

Так, в рамках "Лектория ВДНХ" ребята встретятся с палеоантропологом Станиславом Дробышевским, физиком Дмитрием Побединским, музыковедом Даниилом Топилиным и другими известными учеными и деятелями искусства. Также в программе их ждет цикл интерактивных музыкальных встреч "Маленькая консерватория".

В "Арт-лаборатории ВДНХ" юные участники присоединятся к занятиям по творческому письму, каллиграфии и созданию комиксов. Посетители постарше примут участие в поэтических вечерах и спектаклях, прослушают камерные концерты классической, современной и экспериментальной музыки.

Музей славянской письменности "Слово" проводит обзорные прогулки для детских групп, рассказала вице-мэр. Участников знакомят с историей письменности на Руси, первыми алфавитами – кириллицей и глаголицей, а также древнейшими литературными произведениями. А на экскурсии-квесте "Кирилл и Мефодий: миссия выполнима" дети станут учениками создателей славянской азбуки, отправятся в путешествие по русским городам и разгадают загадки.

Для любителей космоса открыт центр "Космонавтика и авиация" в павильоне № 34 "Космос", отметила Сергунина. В нем гостям расскажут, как сфотографировали обратную сторону Луны и какое животное первым побывало в космосе. В центре площадки размещаются модели спутников в натуральную величину, вернувшийся из космоса "Союз ТМА-10 М" и образцы лунного грунта.

Кроме того, заммэра уточнила, что для ребят в возрасте 7–10 лет сотрудники подготовили прогулку-квест "Школа юных космонавтов", рассказывающую о том, каким должен быть настоящий космонавт. В рамках программы младшеклассники также смогут заглянуть внутрь ракеты, проверить свои знания о космосе и спроектировать скафандр.

Сергунина обратила внимание родителей на центр современных биотехнологий в музее "Биотех". По ее словам, в нем детям рассказывают о биореакторах, создании вакцин, городских фермах и прочих разработках.

Кроме того, узнать о перспективных специальностях подросткам поможет инновационно-образовательный комплекс "Техноград". В пространстве проходят программы профориентации, включающие интерактивную лекцию "Выбор профессии в XXI веке", консультацию эксперта и пробные занятия.

Вице-мэр также выделила федеральный центр профориентации и карьеры "Россия – мои горизонты" в павильоне № 57, проекты которого ориентированы на самоопределение детей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как в Московском дворце пионеров (МДП) обучают юных исследователей космоса. Центр основали в 1962 году. Сейчас в нем занимаются более 1,5 тысячи детей в возрасте от 5 до 18 лет. Все они получают знания почти по 50 программам в области астрономии, космонавтики и геофизики. Педагогами центра являются выпускники МДП. А в ясную погоду, по словам мэра, ученики вместе с педагогами проводят астрономические наблюдения и анализируют полученные данные.