Московские подростки отправятся в киноэкспедицию

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Победители конкурса творческого видеоконтента, организованного креативным пространством "Кинокампус Горького", отправятся в киноэкспедицию. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 27 марта по 25 апреля юные кинематографисты могут принять участие в творческом конкурсе для школьников. Его проводит "Кинокампус Горького" для подростков в возрасте от 13 до 17 лет.

На сайте мэра Москвы уточнили, что в рамках испытания участникам самостоятельно или в группе до трех человек необходимо записать ролик и оставить заявку на сайте "Международные киноэкспедиции от "Кинокампуса Горького".

Отмечается, что работы могут быть разножанровыми: игровое и документальное кино, подкасты, анимация, моушен-графика и видео-арт. Авторы лучших проектов отправятся в киноэкспедицию в Казахстан. Они посетят мастер-классы по актерскому и операторскому искусству, режиссуре, а также паблик-токи о медиа.

Участники киноэкспедиции снимут фильм с элементами казахской культуры в локациях Алма-Аты. В путешествие также включат экскурсионную и развлекательную программы. Юные кинематографисты посетят этнический мастер-класс, ознакомятся с городом и природными достопримечательностями страны.

Ранее московские подростки представили проекты на Всемирном фестивале молодежи. Более тысячи талантливых детей из 78 стран объединились на мероприятии, чтобы разработать проекты для реализации в своих государствах.