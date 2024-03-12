Московские школьники представили проекты на Всемирном фестивале молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные школьники стали участниками Всемирного фестиваля молодежи, который проходил с 1 по 7 марта в Сочи, и представили там свои проекты. Ребята от 14 до 17 лет впервые смогли в нем поучаствовать, поскольку раньше к участию приглашались только совершеннолетние. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам председателя совета регионального отделения "Движение первых" столичного департамента образования и науки Надежды Кураниной, более тысячи талантливых детей из 78 стран объединились на мероприятии, чтобы разработать проекты для реализации в своих государствах. Она считает, что такие инициативы открывают новые возможности сотрудничества между странами в науке, образовании, культуре, спорте и других областях. Московские школьники, продолжила Куранина, не только посещали мероприятия на фестивале, но и помогали их организовывать.

Отмечается, что организаторы Всемирного фестиваля молодежи вместе с "Движением первых" создали детскую образовательную программу "Начнем будущее вместе", цель которой – поддержать талантливых молодых людей и воспитать профессиональных, ответственных лидеров.

Участники программы прошли конкурсный отбор. Они создавали видеовизитку и портфолио с достижениями. В видеороликах конкурсанты поделились идеями своих проектов по одному из более 15 направлений фестиваля – от медиасферы до инженерии. Также дети прошли онлайн тестирование и собеседование с экспертами.

В ходе фестиваля школьники и студенты колледжей работали в 18 лабораториях и мастерских, где под руководством наставников изучали отечественные и мировые достижения в области культуры, искусства, творчества, образования и других сферах. Подростки послушали лекции, поучаствовали в спикер-сессиях, провели исследования и разработали свои проекты.

В качестве наставников выступили эксперты ведущих российских компаний, вузов и предприятий – преподаватели МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, МФТИ, РУДН и иные специалисты.

Ранее сообщалось, что на Всемирном фестивале молодежи две тысячи молодых людей более чем из 150 стран провели самый большой многонациональный хоровод, установив тем самым мировой рекорд. Всего в рамках фестиваля прошло свыше 800 мероприятий. На церемонии закрытия в местном дворце спорта участники увидели световое шоу с применением цифровых технологий.

В Москву приехали иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи