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06 марта, 20:00

Общество

Университет "Сириус" провел хакатон "Большие вызовы" на молодежном фестивале в Сочи

Университет "Сириус" провел хакатон "Большие вызовы" на молодежном фестивале в Сочи

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В рамках Всемирного фестиваля молодежи университет "Сириус" провел хакатон "Большие вызовы". Партнером мероприятия стала одна из крупнейших IT-компаний страны – "Холдинг Т1".

Поддержка талантливых молодых специалистов в сфере IT является для холдинга стратегической задачей. Так, в 2024 году при его поддержке был открыт набор на первую в России программу экспериментального IT-специалитета для выпускников 9-го класса. А летом на базе "Сириуса" пройдет первый IT-лагерь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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