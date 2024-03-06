06 марта, 20:00Общество
Университет "Сириус" провел хакатон "Большие вызовы" на молодежном фестивале в Сочи
В рамках Всемирного фестиваля молодежи университет "Сириус" провел хакатон "Большие вызовы". Партнером мероприятия стала одна из крупнейших IT-компаний страны – "Холдинг Т1".
Поддержка талантливых молодых специалистов в сфере IT является для холдинга стратегической задачей. Так, в 2024 году при его поддержке был открыт набор на первую в России программу экспериментального IT-специалитета для выпускников 9-го класса. А летом на базе "Сириуса" пройдет первый IT-лагерь.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.