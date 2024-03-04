В электронную библиотеку МЭШ добавили виртуальные опыты и лабораторные работы

В электронную библиотеку МЭШ специалисты добавили виртуальные опыты и лабораторные работы. В цифровом пространстве, в интерактивных тетрадях, школьники смогут безопасно смешать даже едкие и горючие вещества, а различные варианты заданий и тестов помогут закрепить знания.

При этом эксперименты с настоящими реагентами с уроков не пропадут. Какие еще возможности появятся у школьников?

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