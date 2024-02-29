Собянин подписал документ о внедрении сервисов МЭШ в школах Дагестана и Тюменской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал документ о внедрении сервисов на основе "Московской электронной школы" (МЭШ) в образовательных учреждениях Дагестана и Тюменской области. Церемония состоялась в Белом зале столичной мэрии.

В ней приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов и губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам мэра Москвы, МЭШ служит технологической основой для государственной информационной системы "Моя школа".



"Когда мы делимся опытом, мы видим тот опыт, который был в регионах, добавляем в нашу систему, улучшаем ее. Это, конечно, выгодно будет всем нам", – уточнил градоначальник.

Руководитель Тюменского региона высоко оценил возможности МЭШ и сказал, что столичный сервис является на данный момент лучшим в стране. Также он отметил наличие в МЭШ верифицированного и современного контента, который послужит как для учеников, так и для педагогов и родителей.

Меликов, в свою очередь, вспомнил о прочных связях столицы и Дагестана и отметил, что МЭШ является передовым сервисом.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, власти Москвы займутся внедрением цифровых сервисов и подсистем электронной школы и обучат сотрудников школ двух регионов РФ. Кроме того, специалисты адаптируют и доработают системы под нужды Тюмени и Дагестана, а после полного их запуска будут заниматься сопровождением и консультацией.

Сервисы МЭШ могут внедрить во всех 1 403 школах Дагестана уже в четвертой четверти текущего учебного года. Общее число пользователей системы может достигнуть 470 тысяч учеников и 40,5 тысячи учителей.

Аналогично этому внедрение сервисов ждет 186 школ Тюменской области. Специалисты планируют начать работы в начале нового учебного года. Там число пользователей может составить до 250 тысяч школьников и 12,7 тысячи преподавателей.

Сейчас аналогичные цифровые продукты работают в Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова подчеркивала, что в библиотеку МЭШ добавили интерактивные тетради для виртуальных лабораторных работ по физике и химии.

Аналогично этому на портале запустили новые видеоразборы заданий ЕГЭ, интерактивные приложения и тесты с автопроверкой, уточняла Ракова.

Москва поможет внедрить сервисы цифровой системы "Моя школа" двум регионам – Собянин