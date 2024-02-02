Столичные школьники смогут пройти индивидуальные математические курсы в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные школьники теперь могут пройти математические курсы по индивидуальным программам в "Московской электронной школе" (МЭШ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Ребята смогут выбрать уровень изучения – для жизни, профессии или творчества, а также стиль преподнесения информации – мотивирующий, прикладной или краткий", – уточнили специалисты портала.

Курсы доступны для учеников столичных школ 6–11-х классов. Открыть программу позволило объединение МЭШ с электронной образовательной системой "Гиперматика", рассказали на портале. Также для подготовки выпускников к ЕГЭ скоро появятся тесты по базовой и профильной математике.

"Мы постоянно привлекаем новых партнеров в наши проекты, чтобы повысить качество материалов и улучшить клиентский опыт москвичей. <...> Это позволяет повысить и мотивацию детей, и их образовательные результаты", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она объяснила, что для пытающихся разобраться в предмете нужен "мотивирующий стиль", так как преподаватели курса излагают материал доступным языком. Для тех, кто хочет применять математику на практике, лучше избрать "прикладной стиль", который содержит примеры применения в смежных областях – физике, биологии и экономике. Краткий стиль будет удобен для повторения материала, рассказала она.

Также благодаря нововведению и обучающиеся, и преподаватели получили доступ к курсам по алгебре для учеников 7–9-х классов. Представителям 6-х классов доступны задания по математической грамотности.

Ранее стало известно, что пользователи МЭШ за 2023 год получили более 370 тысяч цифровых справок об обучении. Вместе с этим в библиотеке проекта собрано уже более 1,6 миллиона единиц образовательного контента, рассказал Сергей Собянин.

По словам градоначальника, это сценарии уроков и классных часов, электронные учебники, учебные пособия, произведения литературы и многое другое. Сейчас библиотека МЭШ является уникальным собранием учебных материалов, которое было создано трудами столичных учителей и ведущих разработчиков образовательного контента.

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