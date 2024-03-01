Собянин: в Мосавиацентре появились уникальные машины для ремонта вертолетов

В парке Московского авиацентра появились две уникальные машины для техобслуживания вертолетов в полевых условиях. Кадрами новой техники в своем телеграм-канале поделился Сергей Собянин.

Первая машина – это передвижная мастерская со всем необходимым для диагностики и ремонта воздушных судов. Еще одна новинка – кран-манипулятор для перевозки и установки тяжелых механизмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.