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01 марта, 12:45

Транспорт

Собянин: в Мосавиацентре появились уникальные машины для ремонта вертолетов

Собянин: в Мосавиацентре появились уникальные машины для ремонта вертолетов

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В парке Московского авиацентра появились две уникальные машины для техобслуживания вертолетов в полевых условиях. Кадрами новой техники в своем телеграм-канале поделился Сергей Собянин.

Первая машина – это передвижная мастерская со всем необходимым для диагностики и ремонта воздушных судов. Еще одна новинка – кран-манипулятор для перевозки и установки тяжелых механизмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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