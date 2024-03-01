Собянин объявил о начале приема заявок на третий поток "Академии инноваторов"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве стартовал прием заявок на третий поток программы "Академия инноваторов". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Она предоставляет экспертное сопровождение для развития идей и доработки предпринимательских проектов, а также доступ к заказчикам и инвесторам", – информировал мэр.

"Академия инноваторов" работает с 2021 года. После смены формата в 2023 году она стала представлять собой непрерывную программу развития проектов, участником которой можно стать на любом этапе. Более того, был снижен возрастной порог участников до 14 лет.

Пройти обучение в академии могут предприниматели из разных регионов России. Лидерами по числу участников являются Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область.

В результате обновления программы было создано более 70 технологических компаний. Порядка 30 участников начали тестировать собственные разработки на площадках города и бизнеса. Свыше 50 проектов уже сделали первые продажи.

Накануне в столице завершили отбор 100 лучших проектов для участия во втором потоке программы "Академия инноваторов". Участники, которые прошли отбор, начнут развивать свои идеи совместно с наставниками. Самыми популярными направлениями программы оказались информационные технологии и инновации в образовании и социальной сфере.

