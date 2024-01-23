Победители чемпионата "Технолидеры Москвы" представили свои работы инвесторам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победители проекта "Технолидеры Москвы" в рамках демодня показали свои разработки потенциальным инвесторам и экспертам. Авторы трех лучших работ получили денежные гранты на их развитие. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По ее словам, чемпионат помогает найти и поддержать ребят, делающих первые шаги в сфере высоких технологий. Самым юным из них – 14 лет, а самым старшим – 23 года, указала она. Принимая участие в проекте, молодые разработчики получают возможность проконсультироваться с предпринимателями, проработать свои продукты и привлечь инвестиции, сказала заммэра.

Работы конкурсантов оценивало жюри, в которое вошли вице-президент Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Владимир Козлов, руководитель проектов по профориентации и стажировкам благотворительного фонда "Система" Алевтина Ксенофонтова, научный руководитель центра компетенций "Технологии новых и мобильных источников энергии" и директор Центра водородной энергетики Юрий Добровольский, замначальника московской Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Николай Алилуев и другие.

Отмечается, что первое место заняла команда студентов из трех вузов – МГТУ имени Баумана, МФТИ и Национального исследовательского университета "МЭИ". Главный приз в 150 тысяч рублей им вручили за проект мобильной водородной электростанции. Также 100 тысяч рублей работе присудили как инвестиционно привлекательному проекту.

Второе место получили выпускники детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш", которые создали сервис перезаправки специализированных труб для лазерных станков. Размер их гранта составил 120 тысяч рублей. Третье место и 90 тысяч рублей присудили семикласснику гимназии "Сколково" Юрию Мельникову за разработку установки по утилизации пластика "Ем полимер".

Указывается, что другие участники демодня также получили награды. Так, воспитанника детского технопарка Клима Щеголькова, создавшего систему промышленного клининга окон и фасадов, пригласили присоединиться к Междисциплинарной школе информационных и биотехнологий для талантливых и мотивированных детей в Физтех-лицей имени Капицы. Авторы еще трех проектов смогут пойти на стажировки в профильные организации и получить стипендии от пяти до 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что свыше двух тысяч выпускников московских вузов и студентов старших курсов подали заявки на участие в новой волне стажировки в правительстве Москвы по направлению "ИТ-город". Это вдвое больше, чем в прошлую волну.

Уточняется, что в феврале 70 человек, прошедших несколько этапов отбора, присоединятся к команде столичного департамента информационных технологий. В течение полугода они будут работать над развитием цифровых проектов города.

"Актуальный репортаж": чемпионат "Технолидеры Москвы"