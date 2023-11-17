Более 2 тыс заявок поступило на участие в IT-стажировке в правительстве Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 2 тысяч выпускников столичных вузов и студентов старших курсов подали заявки на участие в новой волне стажировки в правительстве Москвы по направлению "ИТ-город". Это в два раза больше, чем в предыдущую волну, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в феврале следующего года 70 человек, прошедших несколько этапов отбора, присоединятся к команде столичного департамента информационных технологий. В течение шести месяцев они будут работать над развитием цифровых проектов Москвы. Следующий набор на стажировку также начнется в феврале 2024 года.

Подобная стажировка помогает приобрести опыт и совершенствовать профессиональные навыки, считает заместитель руководителя департамента информационных технологий Дмитрий Дереляк. Для города это возможность привлечь к улучшению цифровой экосистемы молодых талантливых специалистов, две трети из которых остаются трудиться в команде ведомства.

В сообщении уточнили, что стажировка продлится до конца июля. Чтобы на нее попасть, необходимо подать заявку и пройти несколько этапов отбора. В частности, онлайн-тестирование и очный этап.

Впервые программу запустили в 2022 году. Она предполагает оплачиваемую стажировку под руководством опытных наставников по одному из IT-направлений. Среди них есть техническая поддержка, UX/UI-дизайн, тестирование, бизнес- и системный анализ, разработка, управление проектами, аналитика данных и информационная безопасность.

"Мы ждем ребят, которые готовы предлагать яркие идеи, профессионально развиваться и работать на благо столицы", – рассказала заместитель руководителя Управления государственной службы и кадров правительства Москвы Полина Логинова.

В этом году к команде столичного департамента информационных технологий в рамках стажировки "ИТ-город" присоединились 80 студентов последних курсов и выпускников различных вузов. Более 65% стажеров смогли продолжить карьеру в подведомственных учреждениях ведомства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что в июне столичные вузы организовали для школьников города программы предпрофессиональной подготовки. Молодым москвичам были доступны занятия по таким направлениям, как IT, космические исследования, журналистика, PR, экология, здравоохранение и международные отношения.

Также в Москве начался прием заявок на второй поток обновленной программы поддержки технологических проектов "Академия инноваторов". Набор открыли из-за высокого спроса обучиться смогут предприниматели со всей России, подать заявку можно с 14 лет.

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