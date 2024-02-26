Московские предприятия наращивают производство инновационной продукции – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные предприятия наращивают производство инновационной продукции. Город предоставляет им разнообразные меры поддержки. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" не платят земельный, имущественный, транспортный налоги. Кроме того, налог на прибыль для них составляет всего 2%.

Среди подобных компаний – разработчик космического зондового микроскопа, поделился Собянин. Аппарат анализирует метеоритный и пылевой состав орбиты на разной высоте.

Между тем статус промышленного комплекса помогает сэкономить до 25% на налогах и вкладывать дополнительные средства в развитие, сказано в сообщении. В 2023 году один из ведущих кабельных заводов с данным статусом разработал сразу несколько новинок. В частности, огнестойкий кабель для высокоскоростных систем передачи данных.

Собянин добавил, что городская программа льготного инвестиционного кредитования дает возможность приобрести современное оборудование, наладить новое производство или расширить действующее. По его данным, благодаря этой программе производитель из Москвы в прошлом году создал образец первого беспилотного вертолета с водородным двигателем.

Также город помогает компаниям выходить на новые экспортные рынки, участвуя в бизнес-миссиях и международных отраслевых выставках, поддержку оказывает центр "Моспром", заключил мэр.

Ранее завод "МЭЛ" в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП) открыл новый производственный цех по выпуску высокоскоростных лифтов в столичном районе Гольяново. Для реализации этого проекта Москва выдала компании землю площадью 0,7 гектара в районе Гольяново по адресу 2-й Иртышский проезд, дом 11.

Помимо этого, Собянин отмечал, что благодаря льготной программе поддержки промышленности в 2023 году компании купили свыше 700 единиц оборудования. По его словам, помощь оказывается производителям микроэлектроники, лекарств, продуктов питания, строительных конструкций, автокомпонентов и другим высокотехнологичным предприятиям.

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