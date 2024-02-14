Московское предприятие начало производство высокоскоростных лифтов в рамках МАиП

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Завод "МЭЛ" в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП) открыл новый производственный цех по выпуску высокоскоростных лифтов в столичном районе Гольяново. В начале этого года предприятие получило сертификат по ГОСТ 33984.1–2016 на серийный выпуск этих изделий. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра сослался на данные Росстата, согласно которым по итогам 11 месяцев прошлого года в стране выпустили 24,9 тысячи лифтов, из них 12 тысяч – в столице. Предлагаемые Москвой меры поддержки помогают промышленникам реализовывать инновационные проекты, разрабатывать новую продукцию, расширять предприятия и закрывать потребности рынка.

Ефимов отметил, что новый цех завода "МЭЛ" позволит предприятию увеличить ежегодный объем производимой продукции почти в 1,5 раза – с 2,7 до 4 тысяч единиц. Также туда смогут устроиться работать 85 человек, добавил он.

Для реализации этого проекта Москва выдала компании землю площадью 0,7 гектара в районе Гольяново по адресу 2-й Иртышский проезд, дом 11. Инвестор вложил в проект свыше одного миллиарда рублей. Производственные мощности нового цеха позволят каждый год выпускать до одной тысячи высокоскоростных лифтов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что на данный момент компания входит в пятерку российских производителей лифтов. Около 65% выпускаемой продукции завода поставляется в столичный регион, остальные 35% – в другие российские регионы, сказал он.

Он указал, что в апреле прошлого года Москва присвоила предприятию статус промышленного комплекса, дающий право на налоговые льготы. Благодаря этому ежегодная экономия завода может достигать 33,1 миллиона рублей, а вырученные деньги компания может вложить в свое развитие, расширение ассортимента и покупку современного оборудования, отметил Овчинский.

Новое производство завода оснастили современным оборудованием – три лазерных станка, дыропробивной станок, гравировочный станок, принтер с ЧПУ. Скоро также будут закуплены панелегиб и два гибочных станка.

Кроме того, гендиректор компании "МЭЛ" Руслан Родиков рассказал, что завод первым в России запустил серийное производство лифтов со скоростью 2,5 метра в секунду и начал выпускать подъемники с улучшенными техпараметрами для объектов комфорт-класса. На предприятии организовано производство полного цикла, заключил он.

Ранее сообщалось, с начала прошлого года в столице заменили почти 240 лифтов в медучреждениях. Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, теперь там установлены новые и безопасные лифты.

Уточняется, что для ремонта лифтов понадобятся только российские детали, поэтому проблем с обслуживанием оборудования не будет.

видео: пресс-служба комплекса экономической политики правительства Москвы