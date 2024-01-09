Почти 40 технопарков и промышленных комплексов арендуют у Москвы землю по льготным ставкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва предоставила 39 технопаркам и промышленным комплексам льготы на аренду земли. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-хозяйственных отношений Владимир Ефимов.

"Организации, имеющие статус технопарков или промышленных комплексов, с 2016 года могут арендовать у города земельные участки по пониженной ставке – 0,01 и 0,3 процента от кадастровой стоимости соответственно. Сейчас такими льготами пользуется 39 компаний", – сообщил он.

Право пользования арендой по льготной ставке предоставляется на 10 лет. Его могут получить компании, работающие в социально значимых отраслях, включая пищевую промышленность, машиностроение и фармацевтику.

С начала 2023 года землю по льготной ставке получили четыре технопарка и два промышленных комплекса. Общая площадь участков составила 13,45 гектара. Компании занимаются производством лекарств, выпускают лифты и оборудование для них и ведут другую деятельность, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В частности, льготу в размере 0,01% от кадастровой стоимости предоставили технопаркам "Калибр" и "Горизонт", в размере 0,3% – промкомплексам "МЭЛ" и "Бинофарм".

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил, что промкомплексам, помимо льготы на аренду земли, предоставляют сниженную налоговую ставку на прибыль в размере 13,5%. Сэкономленные средства компании инвестируют в развитие производств.

Ранее стало известно, что за девять месяцев 2023 года объем производства резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" увеличился более чем в 2,5 раза. Общая стоимость произведенной резидентами продукции составила 67,3 миллиарда рублей.

