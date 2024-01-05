Устройство для спутниковой и космической связи разработали в "Технополисе "Москва"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В ОЭЗ "Технополис Москва" разработали устройство-преобразователь частот СВЧ-диапазона, применяемый в современных системах спутниковой и космической связи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Отмечается, что в современных системах спутниковой и космической связи для передачи информации используются сигналы СВЧ-диапазона. Развитие этих типов связи на независимых от импорта устройствах является одним из ключевых факторов, напрямую влияющих на технологический суверенитет страны.

Как отметил гендиректор "Технополисе Москва" Геннадий Дегтев, предприятие активно заключает контракты на поставку отечественных решений в области приема и передачи сигналов СВЧ-диапазона. За первое полугодие его выручка превысила 157 миллионов руб. В рамках заключенных контрактов компания произведет в 2024 году не менее 2,2 тысячи единиц своей продукции.

В настоящее время предприятие расширяет географию поставок. Первые опытные партии устройств направлены одному из представителей российских операторов сотовой связи, с которым обсуждается заключение контракта на поставку.

Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" создали роботизированную платформу на гусеничной базе. Серийное производство ожидается во втором квартале этого года.

До этого проект развития особой экономической зоны Технополис "Москва" занял первое место по итогам федеральной образовательной программы "Лидеры развития территорий: создание и развития ОЭЗ".