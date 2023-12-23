Заммэра Ефимов заявил о росте выручки резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2,4 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" за 9 месяцев 2023 года выросла в 2,4 раза, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его информации, общая выручка фирм и компаний составила 77 миллиардов рублей. За аналогичный период 2022 года этот показатель составлял всего 31 миллиард рублей.

"Среди лидеров – отрасль микроэлектроники, предприятия которой за девять месяцев этого года выручили 27,4 миллиардов рублей, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022 года", – уточнил Ефимов.

Только в первом полугодии текущего года сфера производства электронных и оптических изделий столицы выросла на 25%, сказал он. Также в лидеры по выручке входил отрасль информационно-коммуникационных технологий.

Как рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, сферу информационных технологий особой экономической зоны представляют сейчас 13 фирм. В частности, в апреле 2023 года одна из компаний открыла на площадке в Печатниках новый завод по созданию телекоммуникационного оборудования.

"По итогам девяти месяцев выручка компаний составила 14,3 миллиардов рублей, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", – подчеркнул Овчинский.

Гендиректор "Технополиса "Москва" Геннадий Дегтев уточнил, что за это же время резиденты особой экономической зоны реализовали продукции на 27,6 миллиардов рублей, что в 2,7 раза больше, аналогичного периода 2022 года.

Ефимов ранее указывал, что "Технополис "Москва" стал лидером национального рейтинга особых экономических зон России. Он стал первым среди ОЭЗ технико-внедренческого типа.

По словам Сергея Собянина, производство карты "Тройка" стало на 100% российским. Теперь оно не зависит ни от каких внешних факторов, так как на заводе "Микрон Секьюрити Принтинг" в ОЭЗ "Технополис Москва" была запущена первая производственная линия одного из ключевых процессов изготовления "Тройки" – корпусирования микросхем.

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