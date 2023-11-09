Москва заняла первое место с проектом развития ОЭЗ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Проект развития особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" занял первое место по итогам федеральной образовательной программы "Лидеры развития территорий: создание и развития ОЭЗ". Об этом сообщает сайт комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Проекты оценивали по комплексу показателей – подготовленной дорожной карте создания или развития уже действующей ОЭЗ, разработанной бизнес-модели, источникам финансирования на создание инфраструктуры, а также социально-экономическим эффектам от запуска проекта", – подчеркнул заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего на программу было подано 26 региональных ОЭЗ, из которых 16 уже действуют, а 11 – только планируются. По словам Ефимова, специалисты высоко оценили проект развития столичной экономической зоны, отдав ему первое место.

Уже сейчас в ОЭЗ Москвы работают более 200 предприятий. Общий объем выпущенной продукции за все время превысил 210 миллиардов рублей. Кроме того, было создано более 15 500 рабочих мест.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в состав ОЭЗ в этом году вошел индустриальный парк "Руднево", где разместили федеральный центр беспилотной авиации. В настоящий момент "Технополис "Москва" занимает площадь в 275 гектаров.

До этого столицу уже награждали первым местом. В частности, она стала победителем в национальном рейтинге среди ОЭЗ технико-внедренческого типа, уточнил гендиректор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев.

До этого Ефимов рассказывал, что предприятия особой экономической зоны "Технополис "Москва" нарастили выпуск продукции более чем в 2,5 раза за первое полугодие 2023 года.

В итоге они произвели продукции в денежном выражении на 40,5 миллиарда рублей. Это больше аналогичного периода 2022 года, когда объем продукции составил 14,8 миллиарда рублей.

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