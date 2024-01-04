Гусеничного робота-спасателя разработали в ОЭЗ "Технополис Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" создали роботизированную платформу на гусеничной базе. Серийное производство ожидается во втором квартале этого года. Об этом заявила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что эту разработку можно использовать как для инспекционного контроля и инженерной разведки, так и для аварийных работ. Кроме того, он уточнил, что большая грузоподъемность платформы позволяет ей работать в труднодоступных или химически загрязненных местах.

Дегтев добавил, что испытания платформы с нагрузкой 200 килограмм пройдут в ближайшее время на специальном полигоне. При этом все основные агрегаты робота проверяли три года на гусеничной снегоуборочной технике.

Ранее стало известно, что проект развития особой экономической зоны "Технополис "Москва" занял первое место по итогам федеральной образовательной программы "Лидеры развития территорий: создание и развития ОЭЗ". Всего на программу было подано 26 региональных ОЭЗ, из которых 16 – уже действуют, а 11 – только планируются.



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