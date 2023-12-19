"Технополис "Москва" стал лидером национального рейтинга особых экономических зон РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

"Технополис "Москва" стал лидером национального рейтинга особых экономических зон России. Он стал первым среди ОЭЗ технико-внедренческого типа. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В рамках подготовки рейтинга оценивалась работа 32 ОЭЗ из 26 российский субъектов, в том числе их инвестиционная активность, условия для предпринимательской деятельности, инфраструктура и информационная открытость.

"Особые экономические зоны технико-внедренческого типа – это уникальные по своему назначению территории. Они специализируются на развитии инноваций, создании и реализации научно-технической продукции и ее доведении до промышленного использования", – подчеркнул Ефимов.

По его словам, эксперты отметили динамику развития ОЭЗ "Технополис "Москва" и большое количество мер поддержки. Кроме того, объем инвестиций за девять месяцев этого года составил почти 35 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест – более двух тысяч, уточнил заммэра.

В настоящее время на шести площадках столичной ОЭЗ функционируют свыше 200 предприятий, где трудятся 16,3 тысячи специалистов. Накопленный объем их инвестиций превышает 160 миллиардов рублей.

Ефимов обратил внимание, что "Технополис "Москва" уже третий раз возглавляет рейтинг. Он подчеркнул, что пространство становится ведущей площадкой для развития высокотехнологичного бизнеса.

Ранее стало известно, что проект развития особой экономической зоны "Технополис "Москва" занял первое место по итогам федеральной образовательной программы "Лидеры развития территорий: создание и развития ОЭЗ", – подчеркнул он.

Всего на программу было подано 26 региональных ОЭЗ, из которых 16 – уже действуют, а 11 – только планируются. Сейчас в ОЭЗ Москвы работают более 200 предприятий. Общий объем выпущенной продукции за все время превысил 210 миллиардов рублей. Кроме того, было создано более 15 500 рабочих мест.



Разработку препаратов для лечения различных заболеваний начнут в "Технополисе "Москва"