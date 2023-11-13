Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С января по сентябрь этого года объем производства промышленных предприятий столицы увеличился более чем на 15% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале.

По его данным, лидируют производители одежды, электрического оборудования и лекарств. Всего в городе более 4 тысяч промышленных площадок.

Мэр объяснил, что московские предприятия наращивают объемы выпускаемой продукции, расширяют и модернизируют линии из-за растущего спроса. Между тем для развития бизнеса предприятия могут получить городскую помощь.

Отмечается, что для производителей сейчас существует больше 20 системных мер поддержки. Также в Telegram действует чат-бот "Поддержка промышленности Москвы". С помощью него можно узнать о субсидиях, налоговых льготах, свободных земельных участках под строительство производств и другом.

Ранее сообщалось, что предприятия особой экономической зоны "Технополис "Москва" нарастили выпуск продукции более чем в 2,5 раза за первое полугодие. Также за это время предприятия ОЭЗ инвестировали более 20 миллиардов рублей – в 1,2 раза больше, чем за тот же период в 2022 году.

До этого московское мясоперерабатывающее предприятие получило 250 миллионов рублей по льготному займу от городских властей. На этом предприятии каждый день выпускается около 300 тонн колбасы.

Столичным предпринимателям рассказали, как получить поддержку от города





