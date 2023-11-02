Столичный мясокомбинат получил 250 млн руб льготного займа на развитие экспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московское мясоперерабатывающее предприятие получило 250 миллионов рублей по льготному займу от городских властей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производитель получил заем под льготные 3% сроком на 5 лет для развития экспортной деятельности. При этом фирма вложит в это направление еще 200 миллионов рублей своих финансов, уточнил Ефимов.

"Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает льготные займы на закупку сырья, материалов и комплектующих, которые используются при производстве экспортной продукции", – сказал он.

На этом предприятии каждый день выпускается около 300 тонн колбасы. Ежегодно мясоперерабатывающая компания реализует свыше 40 000 тонн своей продукции, рассказал Ефимов.

"Подобная мера поддержки позволяет промышленникам расширять ассортимент, объемы производства и экспортные поставки за рубеж", – подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее власти Москвы предоставили по льготной аренде участок земли в районе Гольяново для столичного производителя лифтов и лифтового оборудования "МЭЛ". Ежегодно компания будет экономить более 9,7 миллиона рублей. Льготная аренда участка во 2-м Иртышском проезде, владении 11, будет действовать 10 лет.

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