Предприятия ОЭЗ "Технополис "Москва" нарастили выпуск продукции более чем в 2,5 раза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Предприятия особой экономической зоны "Технополис "Москва" нарастили выпуск продукции более чем в 2,5 раза за первое полугодие, рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

"За первые два квартала этого года предприятия ОЭЗ произвели продукции в денежном выражении на 40,5 миллиарда рублей. Это более чем в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года, когда объем произведенной продукции составил 14,8 миллиарда рублей", – уточнил он.

Ефимов также обратил внимание, что общий объем выпущенной продукции резидентов "Технополис "Москва" превышает 210 миллиардов рублей. По его словам, лидирующие позиции занимают производители лекарств и медицинских материалов, а также микроэлектроники.

В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что за шесть месяцев предприятия ОЭЗ инвестировали более 20 миллиардов рублей – в 1,2 раза больше, чем за тот же период в 2022 году.

По его мнению, выпуск продукции увеличился благодаря развитию компаний, расширению производственных участков и использованию нового оборудования.

Отмечается, что статус резидента предусматривает налоговые льготы. Так, например, предприятия ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" открыл научно-технический центр по разработке лекарственных препаратов. По его словам, специалисты будут выпускать импортозамещающие биопрепараты для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

Как отметил градоначальник, фармацевтический кластер особой экономической зоны, в который входят 10 предприятий, играет большую роль в развитии отрасли.



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