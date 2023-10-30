Московская компания увеличила выпуск профнастила на 12% благодаря нацпроекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная компания "Лино", которая производит металлоконструкции под брендом Stallin, смогла увеличить производство профнастила на 12% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичной департамент экономической политики и развития.

Сотрудники компании совместно с экспертами регионального центра компетенций Москвы выбрали в качестве пилотного потока производство оцинкованного профнастила, использующего во время обустройства кровли. Доля данного продукта в общей выручке организации составляет 85%.

Так, по методикам бережливого производства, предприятие смогло выявить и устранить основные проблемы. К примеру, удалось оптимизировать процесс обслуживания и скорость работы ключевого оборудования, что позволило исключить потери во времени при работе в автоматическом режиме, снизить простои на линии и минимизировать вероятность брака.

В конечном результате время производства каждой партии из 20 тонн профнастила снизилось на 45%, до 30 часов, а объем выпуска увеличился на 12% – до 23,5 тонны на человека в смену. Таким образом компании сэкономила свыше 72 миллионов рублей – эту сумму направят на дальнейшее развитие организации.

Полученный в ходе нацпроекта опыт предприятие также собирается распространить и на другие процессы. Для этого 11 сотрудников компании были обучены методике бережливого производства, а также были подготовлены два сертифицированных внутренних тренера.

Компания "Лино" выпускает стальной профнастил и фасадные панели с 2019 года.

Нацпроект "Производительность труда" является мерой господдержки бизнеса, позволяющей увеличивать объемы выпускаемой продукции и снижать производственные издержки без допзатрат. В Москве этот национальный проект реализуется с начала этого года, а до конца 2024 года в нем сможет поучаствовать 441 предприятие.

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