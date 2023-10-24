Московский производитель умной бумаги расширил производство благодаря льготному кредиту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный производитель RFID-продукции досрочно погасил льготный кредит и увеличил объемы производства. Об этом порталу мэра и правительства Москвы рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Столичная компания ISBC, специализирующаяся на выпуске RFID-продукции, в 2019 году получила льготный инвесткредит в размере 100 миллионов рублей под два процента годовых", – уточнил он.

Благодаря инвестиционному займу фирма запустила новую линию по выпуску умной бумаги. Также погашение кредита освободило ресурсы для дальнейших инвестиций, сказал Ефимов.

RFID-бумага пока не имеет аналогов на отечественном и зарубежном рынке, отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Это интеллектуальный носитель со встроенной RFID-меткой, который благодаря своей ровной и гладкой поверхности и сверхтонкости позволяет использовать его как обычную бумагу для двусторонней офсетной или цифровой печати", – сказал Овчинский.

Текущие мощности позволяют фабрике каждый год выпускать до 6 миллионов листов умной бумаги формата А3+. RFID-бумага применяется в различных отраслях – в розничной торговле, логистике, маркетинге и образовании, рассказал он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столичной промышленности трудятся больше 700 тысяч человек. Сейчас на долю города приходится свыше 20% валового внутреннего продукта страны. При этом за минувшие 5 лет внутренний региональный продукт города увеличился на 12,4%, а объем инвестиций вырос в два раза.

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