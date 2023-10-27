Объем налоговых льгот резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" вырос почти в 4,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,7 миллиарда рублей удалось сэкономить на налогах резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Это рекордная сумма за последние четыре года. Она превышает результаты аналогичного периода прошлого года в 4,5 раза, когда преференции составили чуть больше 393 миллионов рублей", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Наибольшую часть средств удалось сэкономить производителям лекарств и медицинских технологий, информационно-коммуникационных технологий и микроэлектроники. При этом инвестировали они в собственные производства более 20 миллиардов рублей.

В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что производители медизделий получили около 698 миллионов рублей налоговых льгот, телекоммуникационные компании – около 590 миллионов рублей, производители микроэлектроники – около 280 миллионов рублей.

Лидерство по налоговым льготам среди остальных взял производитель лекарств, который сэкономил почти 570 миллионов рублей, сообщил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев. В компанию он инвестировал за этот же период около 930 миллионов рублей.

В ближайшее время на территории ОЭЗ завершится реконструкция кластера электромобилестроения. В первом квартале 2024 года там планируют запустить производства двух компаний. Получить рабочие места на предприятиях смогут более 450 человек.



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