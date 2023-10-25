Площадь ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличилась почти на 16,4 гектара

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" увеличилась почти на 16,4 гектара. В границы ОЭЗ включили новые земельные участки площадью 1,87 и 14,5 гектара, расположенные на территории индустриального парка "Руднево". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь ОЭЗ "Технополис "Москва" превысила 275 гектаров. На втором участке, который включили в границы ОЭЗ, в сентябре ввели в эксплуатацию промышленный комплекс площадью 93,7 тысячи "квадратов" для размещения крупного производства. Там может появиться до 1,5 тысячи рабочих мест для горожан, добавил Ефимов.

Он также отметил, что при строительстве комплекса использовались технологии индустриального высокоскоростного строительства. Это позволило закончить работы всего за 8,5 месяца.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что в ближайшее время улучшится социальная инфраструктура "Руднева". В следующем году на одном из новых участков построят деловой комплекс площадью 55 тысяч "квадратов" с конгресс-центром, офисами, лабораториями, фуд-кортом, торговыми галереями и фитнес-клубом.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" открыл научно-технический центр по разработке лекарственных препаратов.

Сотрудники будут работать над импортозамещающими биопрепаратами для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

Разработку препаратов для лечения различных заболеваний начнут в "Технополисе "Москва"