Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" открылся научный центр разработки лекарств

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" открыл научно-технический центр по разработке лекарственных препаратов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сотрудники будут работать над импортозамещающими биопрепаратами для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний, уточнил мэр. По словам Собянина, преимущество центра заключается в неразрывной связи с уже действующим производством. Благодаря этому перенос созданных технологий на заводские мощности займет меньше времени.

Мэр отметил, что научно-технический центр поможет производителю увеличить перечень продукции и создать новые рабочие места.



"Для Москвы фармацевтика – одно из важнейших направлений, обеспечивающих импортозамещение и развитие высокотехнологичных производств. За семь месяцев 2023 года выпуск лекарств и медицинских материалов в столице вырос на 50,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года", – заявил он.

Собянин добавил, что фармацевтический кластер ОЭЗ "Технополис "Москва", в который входят 10 предприятий, играет большую роль в развитии отрасли.

Ранее мэр рассказал о завершении первого этапа реконструкций столичных поликлиник. Собянин осмотрел медучреждение в Лосиноостровском районе. Новая поликлиника уже готова принять пациентов и оказать им качественную помощь.

Собянин сообщил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник