Консультативно-диагностический центр в ГКБ № 64 готов на 80%

Фото: пресс-служба департамента строительства города Москвы

Готовность консультативно-диагностического центра с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории Городской клинической больницы № 64 составляет 80%. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект строится по адресу улица Вавилова, дом 61. Специалисты завершают чистовую отделку помещений, в скором времени приступят к поставке и монтажу медицинского оборудования. По словам Загрутдинова, центр поможет обеспечить жителей района медпомощью, соответствующей современным стандартам.

"Здесь будет установлено современное медицинское оборудование: МРТ, КТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики", – поделился руководитель департамента.

В пресс-службе Депстроя добавили, что фасады здания будут оформлены пилонами и вертикальными ребристыми панелями из стеклофибробетона. На объекте появятся зоны лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных листов, рецептов, а также аптека и кабинеты врачей.

В центре построят помещения терапевтического отделения, отделения профилактики, зону функциональной диагностики, эндоскопии, дневной стационар на 10 коек, зону реабилитации и территорию патронажной службы. Отмечается, что самые посещаемые кабинеты будут располагаться на нижних этажах, менее посещаемые – на верхних этажах.

Проект предполагает создание комфортных условий работы для врачей и медсестер. Специалисты оснастят больницу уютными комнатами отдыха и помещениями психологической разгрузки, в которых специалисты получат возможность поговорить друг с другом. В кабинетах появится эргономичная мебель – кресла, шкафы, столы и стулья.

Комфортные условия будут созданы и для пациентов. Для них обустроят зоны ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Обновленная система навигации позволит пациентам без труда находить нужный кабинет, заключили в пресс-службе.

Ранее Загрутдинов рассказал, что пять поликлиник планируют достроить в Москве до конца года. Он подчеркнул, что одним из основных направлений является строительство больниц по единому стандарту качества и обслуживания.

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник