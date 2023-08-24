Собянин: в Москве идет формирование нового каркаса стационарной медицинской помощи

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В столице идет формирование нового каркаса стационарной медицинской помощи, сообщил Сергей Собянин в ходе деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в "Зарядье".

Он подчеркнул, что московское здравоохранение является одним из самых лучших в стране и, как показала пандемия, одним из лучших в мире.

По словам мэра, на новый этап город вышел, когда запустил программу создания медицинских центров. Сегодня в Москве строится около миллиона квадратных метров многофункциональных центров – детских линий, инфекционных линий и онкологических линий.

"В течение 3–4 лет в столице построят еще миллион квадратных метров. И стационарная помощь в больницах Москвы, медицинских центрах будет реально одной из лучших в мире", – сказал Собянин.

Он также напомнил, что в Москве идет программа модернизации поликлиник. В ее рамках были полностью реконструированы около 200 столичных поликлиник. В ближайшее время отремонтируют еще 140 зданий, в результате чего в Москве не останется ни одной морально устаревшей поликлиники.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что обновленный рейтинг городских поликлиник появился в Москве, на первом месте оказался филиал № 1 поликлиники № 220.

По ее словам, результаты рейтинга станут ориентиром для всех медучреждений и поспособствуют повышению качества оказываемой медицинской помощи. Всего в выборе лучшей поликлиники приняли участие порядка 100 тысяч граждан.

В свою очередь, Собянин сообщил, что столичные власти продолжают развивать систему персонифицированной медицинской помощи. Так, благодаря электронной медкарте у москвичей появились полные цифровые двойники.



Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта