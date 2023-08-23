В Москве опубликовали обновленный рейтинг столичных поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Обновленный рейтинг городских поликлиник появился в Москве, на первом месте оказался филиал № 1 поликлиники № 220. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы формируем новый каркас амбулаторно-поликлинического звена и реализуем масштабную программу по модернизации всех поликлиник, которые нуждаются в ремонте. Придерживаемся высоких требований при организации медицинской помощи и выстраивании взаимоотношений врач – пациент", – отметила она.

Для корректной оценки эффективности работы впервые в истории Москвы появился публичный рейтинг поликлиник, подчеркнула Ракова.

"Мы стремимся создать такие условия, в которых пациенты будут чувствовать себя комфортно, станут активнее заботиться о своем здоровье и вовремя посещать специалистов", – сказала заммэра.

По ее словам, результаты рейтинга станут ориентиром для всех медучреждений и поспособствуют повышению качества оказываемой медицинской помощи.

На первом месте в столичном рейтинге оказался филиал № 1 городской поликлиники № 220. Всего в выборе лучшей поликлиники приняли участие порядка 100 тысяч граждан, которые посещали медучреждение хотя бы один раз, заявили в комплексе социального развития Москвы

"Они получили на электронную почту ссылку на анкету. Вопросы составлялись таким образом, чтобы оценить работу медорганизации в соответствии с ценностями и принципами московской поликлиники. Среди них – пациентоориентированность, доверие, профессионализм, доброжелательность, командная работа, уважение", – указано в сообщении.

Отмечается, что москвичей также попросили оценить уровень доверия к специалистам и дать оценку посещению поликлиники. Все результаты по взрослым поликлиникам появились на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что показатели качества и доступности медицинской помощи в городе находятся на достойном уровне. По его словам, высокотехнологичную помощь за последние годы удалось нарастить почти в шесть раз. Гражданам оказывается профилактическая, амбулаторная и стационарная помощь.

На данный момент в Москве возводится большое количество корпусов медицинских учреждений, в число которых входят флагманские, многопрофильные, детские, онкологические и инфекционные центры. Завершить работы по строительству планируют в ближайшие два года, уточнил он.



Новости часа: в Москве опубликовали рейтинг поликлиник