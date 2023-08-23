23 августа, 18:40Мэр Москвы
Собянин рассказал о развитии в Москве персонифицированной медицинской помощи
Фото: группа "ВКонтакте" "Сергей Собянин"
Столичные власти развивают систему персонифицированной медицинской помощи, сообщил Сергей Собянин в социальной сети "ВКонтакте".
"Основываясь на индивидуальных особенностях человека, специалисты могут эффективнее прогнозировать возможные проблемы со здоровьем, а также диагностировать и лечить уже возникшие", – отметил мэр Москвы.
По словам градоначальника, современному подходу оказывают помощь городские проекты. Благодаря электронной медкарте у москвичей появились полные цифровые двойники. В этом сервисе врачам доступны все актуальные данные о пациентах.
Собянин добавил, что программа проактивного динамического диспансерного наблюдения работает для людей, имеющих хронические заболевания. Медработники могут отслеживать основные показатели здоровья, назначать обследования и корректировать тактику лечения.
В настоящее время врачи могут принимать пациентов не только очно, но и дистанционно, рассказал мэр. По его словам, уже проведено более 2,5 миллиона телемедицинских консультаций.
Градоначальник рассказал, что в Москве ведутся исследования генетических мутаций для предупреждения наследственных заболеваний. Результаты исследований помогают формировать новые подходы для профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.
Помимо этого, на всех этапах диагностики и лечения доступно сопровождение онкопомощников, которые оказывают помощь в решении всех вопросов организационного характера, заметил мэр. В свою очередь, таргетная терапия эффективно лечит конкретное заболевание и оказывает минимальное воздействие препаратов на другие органы и ткани.
"Обо всем этом и многом другом можно узнать на площадке МУФ в Гостином Дворе, где рассказываем о настоящем и будущем социальной сферы Москвы", – заключил Собянин.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что обновленный рейтинг городских поликлиник появился в Москве, на первом месте оказался филиал № 1 поликлиники № 220.
По ее словам, результаты рейтинга станут ориентиром для всех медучреждений и поспособствуют повышению качества оказываемой медицинской помощи. Всего в выборе лучшей поликлиники приняли участие порядка 100 тысяч граждан.
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