Собянин рассказал о развитии в Москве персонифицированной медицинской помощи

Фото: группа "ВКонтакте" "Сергей Собянин"

Столичные власти развивают систему персонифицированной медицинской помощи, сообщил Сергей Собянин в социальной сети "ВКонтакте".

"Основываясь на индивидуальных особенностях человека, специалисты могут эффективнее прогнозировать возможные проблемы со здоровьем, а также диагностировать и лечить уже возникшие", – отметил мэр Москвы.

По словам градоначальника, современному подходу оказывают помощь городские проекты. Благодаря электронной медкарте у москвичей появились полные цифровые двойники. В этом сервисе врачам доступны все актуальные данные о пациентах.

Собянин добавил, что программа проактивного динамического диспансерного наблюдения работает для людей, имеющих хронические заболевания. Медработники могут отслеживать основные показатели здоровья, назначать обследования и корректировать тактику лечения.

В настоящее время врачи могут принимать пациентов не только очно, но и дистанционно, рассказал мэр. По его словам, уже проведено более 2,5 миллиона телемедицинских консультаций.

Градоначальник рассказал, что в Москве ведутся исследования генетических мутаций для предупреждения наследственных заболеваний. Результаты исследований помогают формировать новые подходы для профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.

Помимо этого, на всех этапах диагностики и лечения доступно сопровождение онкопомощников, которые оказывают помощь в решении всех вопросов организационного характера, заметил мэр. В свою очередь, таргетная терапия эффективно лечит конкретное заболевание и оказывает минимальное воздействие препаратов на другие органы и ткани.

"Обо всем этом и многом другом можно узнать на площадке МУФ в Гостином Дворе, где рассказываем о настоящем и будущем социальной сферы Москвы", – заключил Собянин.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что обновленный рейтинг городских поликлиник появился в Москве, на первом месте оказался филиал № 1 поликлиники № 220.

По ее словам, результаты рейтинга станут ориентиром для всех медучреждений и поспособствуют повышению качества оказываемой медицинской помощи. Всего в выборе лучшей поликлиники приняли участие порядка 100 тысяч граждан.



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