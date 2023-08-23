Собянин сообщил о скором открытии двух поликлиник на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На территории четырех районов на юге Москвы ведется строительство социальных объектов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В Южном Чертанове получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного комплекса. В нем будут школа для 550 учеников и детский сад для 70 малышей. К концу года закончим здесь еще одно дошкольное учреждение", – написал мэр Москвы.

По словам градоначальника, в Даниловском районе Москвы возведение детско-взрослой поликлиники завершено на 70%. Это медучреждение будет принимать 500 взрослых и 250 детей в смену. В этом же районе идет строительство детского сада на 270 воспитанников.

Собянин отметил работы, которые проводятся в районе Бирюлево Восточное. В настоящее время там устанавливается медоборудование в новой детско-взрослой поликлинике. В 2023 году эту поликлинику планируется ввести в эксплуатацию. Кроме того, в Бирюлеве Восточном скоро начнет работать детская поликлиника с травмпунктом. Она готова 75%.

Современный спортивный комплекс площадью 1 975 "квадратов" возводится в Бирюлеве Западном, сообщил мэр.

По его словам, в настоящее время на территории бывшего завода ЗИЛ ведется строительство пожарного депо. В здании создадут учебный класс и класс безопасности дорожного движения. Кроме того, оборудуют восстановительный центр личного состава. Депо планируется достроить в 2024 году, заключил Собянин.

Немногим ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что здание УВД на Московском метрополитене построят рядом со станцией "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро.

По его словам, площадь постройки составит около 3,3 тысячи квадратных метров. Завершить работы планируется в конце 2024 года.



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