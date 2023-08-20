Инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве с начала года – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С начала года инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве. Годовой план по детским садам перевыполнен, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, в эксплуатацию ввели 26 зданий вместо 20.



"По школам побили прошлогодний рекорд – уже 13 зданий, и ожидаем, что к концу года их будет больше", – указал мэр.

Градоначальник также отметил такие крупные объекты столицы, как школу на 1 225 учеников в Лефортове, школу на 1 100 детей в Покровском-Стрешневе, школу на 900 мест в Москворечье-Сабурове, ледовый дворец"Кристалл" в Хамовниках, академию спорта "Динамо" в районе Аэропорт и ледовый каток "Сталкер" в Куркине.

До этого Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в ТиНАО. По его словам, к 2035 году в этом административно округе будет возведено и сдано в эксплуатацию более 600 социальных объектов. Мэр подчеркнул, что в развитие социальной инфраструктуры вносят вклад как городские власти, так и инвесторы.

Ранее Сергей Собянин сообщил о развитии Куркино, Митино и Молжаниновского района Москвы, через которые прошел третий Московский центральный диаметр. Мэр Москвы подчеркнул, что с 2011 года население этих районов Москвы увеличилось на 40 тысяч человек.

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