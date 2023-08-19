Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

К 2035 году в ТиНАО будет больше 600 детских садов, школ и медицинских учреждений. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы отметил, что до конца 2023 года в поселении Кленовском будет возведен учебный корпус на 300 мест, а в Щербинке – школа на 700 мест.

Собянин подчеркнул, что в развитие социальной инфраструктуры вносят вклад как городские власти, так и инвесторы.

"Эти проекты реализуем за счет городского бюджета. Большой вклад в развитие социальной инфраструктуры вносят и инвесторы. Они сразу закладывают в проекты объекты образования, спортивные центры, медицинские учреждения. На баланс города передают их с полным набором оборудования, мебели и благоустроенной территорией", – подчеркнул мэр Москвы.

Собянин отметил, что в следующем году в Троицком и Новомосковском административных округах за счет инвесторов будут достроены более двадцати объектов образования, а также детско-взрослая поликлиника.

Ранее Сергей Собянин в своем блоге рассказал о развитии Куркино, Митино и Молжаниновского района Москвы, через которые прошел третий Московский центральный диаметр. Мэр Москвы подчеркнул, что с 2011 года население этих районов Москвы увеличилось на 40 тысяч человек. В них возвели 10 детских садов и 6 школ. В их число вошли заведения на улицах Синявинская и Муравская, во 2-м Митинском переулке, на Пятницком шоссе, на улице Воротынская и Юровская. Сейчас в этих районах планируется построить еще 7 образовательных учреждений.